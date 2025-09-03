Zelenski viaja a Dinamarca para reunirse con los líderes de países nórdicos y bálticos

Copenhague, 3 sep (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llegará este miércoles a Copenhague para participar en una reunión con los líderes de los países nórdicos y bálticos, informó la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

El objetivo de la reunión es «discutir cómo los países nórdicos y bálticos pueden asegurar más apoyo para Ucrania en el frente y en la mesa de negociaciones», consta en un comunicado.

Frederiksen resaltó en el escrito que estos países están entre los que más aportan a Ucrania y que quieren mostrar su apoyo «inequívoco» a Kiev y ejercer «más presión» sobre Rusia.

«La respuesta a la agresión de Rusia no concierne sólo a la seguridad de Ucrania, sino también de Europa, del orden mundial que conocemos. Sólo con una Europa fuerte y una Ucrania fuerte podemos asegurar una paz duradera y justa», afirmó Frederiksen.

La reunión, que tendrá lugar en la residencia de la primera ministra en Marienborg (norte de Copenhague), se celebrará en el marco de la colaboración entre países nórdicos y bálticos, conocido como NB8, y en ella estarán presentes jefes de gobierno y de Estado, señaló la oficina de Frederiksen.

Está previsto que Frederiksen y Zelenski comparezcan ante los medios en relación con la reunión.

La visita de Zelenski coincide con otra convocatoria del Gobierno danés para anunciar hoy el nombre de la primera empresa ucraniana que producirá en suelo danés.

Dinamarca y Ucrania firmaron hace unos meses un acuerdo para que fabricantes de armamento ucranianos puedan establecerse en Dinamarca.

El presidente ucraniano continuará después con su viaje rumbo a París, donde tendrá lugar este jueves una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios, en la que participarán varios líderes europeos, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE

