Zelenski viajará desde España a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Rusia
Kiev, 18 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció hoy, antes de iniciar su tercera visita a España, que viajará desde Madrid a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Rusia y buscar formas para forzar a Moscú a sentarse a hablar y lograr una salida diplomática al conflicto.
“Mañana mantendré reuniones en Turquía. Nos estamos preparando para revitalizar las negociaciones, y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios”, escribió en X Zelenski. EFE
