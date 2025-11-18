Zelenski viajará desde España a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Rusia

1 minuto

Kiev, 18 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció hoy antes de iniciar su tercera visita a España que viajará desde Madrid a Turquía para “revitalizar las negociaciones” con Rusia y buscar formas para forzar a Moscú a sentarse a hablar y lograr una salida diplomática al conflicto.

“Mañana mantendré reuniones en Turquía. Nos estamos preparando para revitalizar las negociaciones, y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios”, escribió en X Zelenski.

El presidente ucraniano añadió que la prioridad de Ucrania es avanzar hacia el final de la guerra. “También trabajamos para restablecer los intercambios de prisioneros de guerra y traer a nuestros prisioneros de guerra a casa”, remachó Zelenski.

Turquía ha ejercido de mediadora y anfitriona en los últimos contactos directos entre ucranianos y rusos, en los que se han acordado una serie de intercambios de prisioneros de guerra pero no se han logrado avances hacia la paz. EFE

