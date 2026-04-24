Zelenski visita Arabia Saudita para nuevas conversaciones sobre seguridad

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llegó este viernes a Arabia Saudita para mantener conversaciones sobre seguridad con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, su segundo viaje al país en las últimas semanas.

Zelenski ha estrechado lazos con varios países del Golfo en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, y ha firmado acuerdos de defensa —incluido uno con Riad— para compartir la experiencia de Kiev en el derribo de drones, adquirida tras repeler más de cuatro años de ataques rusos.

«He llegado a Arabia Saudita, donde me reuniré con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán al Saud», afirmó Zelenski en X, donde publicó un vídeo junto a autoridades locales.

En las imágenes también aparece el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, y al secretario de Seguridad Nacional, Rustem Umiérov, junto a Zelenski.

«Hoy avanzamos en nuestros acuerdos con Arabia Saudita en materia de seguridad, energía e infraestructuras», señaló Zelenski, quien añadió que «es importante que el refuerzo sea mutuo».

Durante su visita del mes pasado, Zelenski afirmó que ambas partes habían «alcanzado un acuerdo importante» sobre defensa aérea.

El pacto prevé una cooperación en defensa de diez años que incluye la creación de líneas de producción conjuntas, explicó.

Kiev envió a decenas de especialistas militares e interceptores de drones a varios países de la región, donde se emplearon para derribar drones iraníes.

La capital ucraniana promociona sus defensas antidrones como las mejores del mundo.

Arabia Saudita mantiene buenas relaciones tanto con Kiev como con Moscú, y también ha acogido conversaciones con funcionarios estadounidenses que buscan poner fin a la invasión rusa.

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