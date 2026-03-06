Zelenski visita la región oriental ucraniana de Donetsk, cerca de la línea del frente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó este viernes la región oriental ucraniana de Donetsk, cerca de la línea del frente, donde se reunió con varias brigadas.

«Los rusos no abandonan la guerra y, aquí, en la región de Donetsk, están preparando una ofensiva para la primavera. Es importante que nuestras posiciones sean sólidas», escribió en X.

Su mensaje va acompañado de un video en el que aparece, sin casco y con una chaqueta caqui sin chaleco antibalas visible, filmándose en una plaza de la localidad de Druzhkivka.

Druzhkivka se encuentra a unos quince kilómetros de la línea del frente, que enfrenta a las fuerzas ucranianas con las tropas rusas.

La plaza rodeada de edificios donde Zelenski se filma, en la que se ve una estatua de una pareja abrazada, fue dañada por un ataque ruso el 2 de marzo.

La región de Donetsk está situada en la cuenca industrial del Donbás, epicentro de los combates entre Kiev y Moscú desde febrero de 2024.

El ejército ruso tomó el control del 83% de la región de Donetsk, según un análisis de AFP de los datos de febrero del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), centro de investigación con sede en Estados Unidos.

Las recientes negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, bajo mediación estadounidense, están estancadas en la cuestión del destino del Donbás, casi completamente ocupado por las fuerzas de Moscú y que Kiev se niega a ceder.

