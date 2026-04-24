Zelenski vuelve a A. Saudí para abordar cooperación en seguridad con el príncipe heredero

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El Cairo, 24 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aterrizó este viernes en Arabia Saudí donde tiene previsto abordar la cooperación en seguridad y defensa con el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán, en el segundo viaje al influyente reino árabe desde marzo.

Según la agencia oficial de noticias saudí, SPA, Zelenski llegó a la ciudad de Yeda, en la costa del mar Rojo, y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz por el vicegobernador de la Región de La Meca, Saud bin Mishaal bin Abdulaziz.

El mandatario ucraniano confirmó en su cuenta oficial en X que se reunirá con Bin Salmán, para abordar la cooperación en materia de seguridad.

«Ayer, en una reunión con líderes europeos, conseguimos garantías financieras para fortalecer nuestra resiliencia. Hoy, avanzamos en nuestros acuerdos con Arabia Saudí en materia de seguridad, energía e infraestructura», destacó en alusión a su paso por la cumbre informal de líderes de la Unión Europea (UE) en Chipre.

Zelenski, que ya estuvo en marzo en Arabia Saudí, dijo este mes que Ucrania ha conseguido contratos sobre drones por un periodo de diez años con ese país, así como con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar, ambos socios de Riad en la rica alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, Ucrania ha enviado a las naciones árabes del Golfo -todos aliados de Washington- a especialistas en el manejo de drones para apoyar su defensa ante los ataques iraníes, lanzados en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. EFE

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