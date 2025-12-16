Zelenski vuelve a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Kiev, 16 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó esta madrugada a medios ucranianos que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que los ucranianos le entreguen toda la región del Donbás, incluidos los territorios de esta región del este de Ucrania formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk que Moscú no ha podido conquistar por la fuerza.

Zelenski señaló asimismo que los estadounidenses proponen crear en estos últimos territorios una zona libre económica.

“Nuestra posición es pragmática, realista y justa, y nos mantenemos en ella. No queremos entregar nuestro Donbás. Los americanos buscan un compromiso, proponen crear una zona libre económica. Lo subrayo una vez más, ‘zona libre económica’ no significa que bajo el control de la Federación Rusa”, dijo Zelenski.

El presidente ucraniano dijo que “no existe un consenso aún” con los estadounidenses a la hora de fijar una posición común que presentar a la parte rusa.

Kiev espera apoyo de Washington a su posición sobre el Donbás de cara a unas negociaciones con la Federación Rusa en las que los estadounidenses han asumido el papel de árbitro.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera sin embargo que Kiev está perdiendo la guerra y debe aceptar las demandas de Moscú.

Zelenski mantuvo el domingo y el lunes en Berlín su primera reunión con los dos negociadores designados por Trump para buscar la paz en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner.

En los contactos también participaron los principales líderes europeos alineados con Kiev, que apoyaron la postura ucraniana e hicieron sus propias aportaciones al acuerdo marco de paz que promueve la Casa Blanca.

No está claro si los negociadores de EE.UU. se harán eco de esas propuestas europeas para presentárselas a Moscú, que rechaza de plano algunas de ellas como la que prevé un despliegue de tropas de países europeos de la OTAN en Ucrania después de la guerra para disuadir a Rusia de una nueva agresión armada. EFE

