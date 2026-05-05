Zelenski vuelve a viajar al Golfo y ofrece un ‘Acuerdo de Drones’ al rey de Baréin

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Kiev, 5 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha viajado al golfo Pérsico por tercera vez desde finales de marzo y se ha reunido allí con el rey de Baréin, Hamad bin Isa al Jalifa, con el que ha abordado la situación de la región en el contexto de la guerra de Irán y ha hablado de firmar un acuerdo de cooperación en materia de drones y seguridad.

Zelenski ha destacado la experiencia de Ucrania a la hora de defenderse de “ataques terroristas”, y ha declarado que está dispuesta a compartirla con Baréin para ayudar al país árabe a protegerse de los ataques de Irán.

“He propuesto la firma de un Acuerdo de Drones y el incremento de nuestra cooperación con Baréin, y hemos acordado que nuestros equipos trabajen en los detalles”, escribió Zelenski en redes sociales al informar de la reunión.

Zelenski y el rey de Baréin también hablaron de estrechar las relaciones económicas y la cooperación en producción agraria entre ambos países.

El presidente ucraniano se convirtió a finales de marzo en el primer líder occidental en visitar la región del Golfo desde que estallara la actual guerra. Zelenski firmó entonces acuerdos de seguridad similares al que ahora propone a Baréin con Arabia Saudí, Emiratos y Catar.

Zelenski volvió a visitar Arabia Saudí a finales de abril.

Ucrania ha enviado a personal militar a varios países del Golfo para ayudarles a repeler los ataques con drones de Irán.

Kiev espera obtener financiación y acceso a recursos energéticos a cambio de compartir su experiencia en defensa aérea y tecnología antidrón. EFE

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