Zelenski y Macron hablan desde París con el enviado especial de EE.UU. para Ucrania

3 minutos

París, 1 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron este lunes conversaciones por videoconferencia desde París con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Steve Witkoff, según informaron fuentes del Palacio del Elíseo.

Además de con Witkoff, quien viaja este lunes a Moscú, Macron y Zelenski contactaron con el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, con ocho líderes de países europeos, así como los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, y con el secretario general de la OTAN, añadieron las fuentes.

Zelenski precisó en sus redes sociales que en esa conversación con Witkoff estuvo también presente el primer ministro británico, Keir Starmer, y versó sobre los resultados de conversaciones mantenidas las víspera en Florida entre las delegaciones estadounidense y ucraniana.

«Información importante. Acordamos discutir más detalles en persona; los equipos coordinarán agendas para posibles contactos posteriores», añadió el presidente ucraniano sin más precisiones.

Según las fuentes del Elíseo, tras el almuerzo, Zelenski y Macron se reunieron sucesivamente por vídeoconferencia con Starmer, y los líderes de siete países de la Unión Europea (Alemania, Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos).

La ronda de entrevistas desde París, dónde el presidente ucraniano viajó por segunda vez en dos semanas, continuó con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, precisaron las fuentes de la Presidencia francesa.

En sus redes sociales, Zelenski dijo que «este será un día muy importante», tras hablar con su homólogo finlandés, Alexander Stubb.

«El trabajo por la paz continúa», declaró Macron por su parte también en redes sociales al recibir en el Elíseo a Zelenski.

La reunión entre ambos mandatarios estaba programada para hablar sobre «las condiciones para una paz justa y duradera» en Ucrania, el mismo día en que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se dirige a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso, Vladímir Putin, en principio mañana martes.

La visita a Moscú del enviado especial, un amigo cercano de Trump, tendrá lugar después de que una delegación de funcionarios ucranianos sostuviera un encuentro este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida, al que Witkoff asistió.

La reunión, que se prolongó por más de cuatro horas, fue «productiva», según dijo Rubio a la prensa, aunque reconoció que aún queda «mucho trabajo por hacer» en la búsqueda de un acuerdo de paz. EFE

cat/lmpg/ajs