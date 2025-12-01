Zelenski y Macron hablan desde París con enviado especial de Estados Unidos para Ucrania



París, 1 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y su homólogo francés, Emmanuel Macron, mantuvieron este lunes conversaciones por videoconferencia desde París con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Steve Witkoff, según informaron fuentes del Palacio del Elíseo.

Además de con Witkoff, quien viaja este lunes a Moscú, Macron y Zelenski contactaron con el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, con ocho líderes de países europeos, así como los presidentes del Consejo Europeo y la Comisión Europea, y con el secretario general de la OTAN, añadieron las fuentes. EFE

