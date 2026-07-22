Zhongji prepara la segunda mayor salida a bolsa de Asia en 2026: 8.100 millones de dólares

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Shanghái (China), 22 jul (EFE).- El fabricante chino de transceptores ópticos Zhongji Innolight llevará a cabo este mes la mayor salida a bolsa de Asia en lo que va de 2026, al recaudar un máximo de 63.302 millones de dólares hongkoneses (8.074 millones de dólares, 7.080 millones de euros) en el parqué de Hong Kong.

En un comunicado remitido hoy a ese mercado, la tecnológica confirma que planea vender 54,5 millones de títulos a un precio unitario de 1.010 dólares hongkoneses (128,82 dólares, 112,97 euros), reservándose una opción de sobreasignación del 15 %, que elevaría el tamaño de la oferta a 62,7 millones de participaciones, resultando así en la mencionada recaudación de capital.

Zhongji debutará el jueves, 30 de julio, tan solo tres días después de la fecha esperada para el estreno, en su caso en Shanghái, del fabricante de chips CXMT, que podría recaudar hasta 9.840 millones de dólares en la segunda mayor salida a bolsa de la historia de la China continental y la mayor en Asia desde 2022.

La venta de acciones de Zhongji será, según la prensa local, la mayor en Hong Kong desde la del gigante chino del comercio electrónico Alibaba (12.900 millones de dólares) en 2019.

El diario hongkonés South China Morning Post apunta que casi la mitad de las acciones que sacará a oferta ya están reservadas por importantes inversores internacionales como BlackRock, Temasek o el fondo gestor de las pensiones en Canadá, el CPPIB.

Zhongji ya salió a bolsa en 2012 en la vecina Shenzhen, plaza centrada precisamente en valores tecnológicos en la que sus acciones se han multiplicado nada menos que por 6 (+497 %) a lo largo de los últimos doce meses, para alcanzar un precio frente al que la oferta hongkonesa supone un descuento del 23 %.

La compañía, cuyo valor bursátil asciende a unos 186.000 millones de dólares, fabrica transceptores ópticos, componentes clave para los centros de datos de inteligencia artificial (IA), y es un importante proveedor para gigantes tecnológicos como Nvidia, Alphabet -matriz de Google- o Meta.

Fundada en 1987 y con sede en Longkou (este), Zhongji es uno de los tres principales fabricantes chinos de esos mencionados productos, utilizados para transferir grandes cantidades de datos a través de fibra óptica, junto a Eoptolink y a TFC Communication, de las cuales también se espera que lancen próximamente salidas a bolsa secundarias en Hong Kong.

Precisamente el auge de la IA le permitió incrementar en un 262 % su beneficio neto en el primer trimestre hasta el equivalente a unos 842 millones de dólares, mientras que sus ingresos hicieron lo propio en un 192 %. EFE

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