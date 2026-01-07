Zimbabue bate récord histórico de producción de oro en 2025 con 46,7 toneladas

Harare, 7 ene (EFE).- La industria minera de oro de Zimbabue cerró el 2025 con una producción histórica de oro que alcanzó las 46,7 toneladas, tras superar el objetivo de 40 toneladas que se había propuesto el sector, según informaron este miércoles a EFE fuentes oficiales.

La estatal Fidelity Refinery, perteneciente al Banco Central de Zimbabue, registró un aumento del 28 % respecto a las 36,5 toneladas contabilizadas en 2024, donde los pequeños mineros se mantuvieron como los principales contribuyentes, con 34,87 toneladas, equivalentes al 74,5% de la producción total, mientras que los grandes productores aportaron las 11,8 toneladas restantes.

“La industria minera, en particular el sector del oro, está superando las expectativas del país. Nos habíamos fijado un objetivo de 40 toneladas anuales, el cual hemos superado con creces”, dijo a EFE el ministro de Minas y Desarrollo Minero de Zimbabue, Polite Kambamura.

“Esperamos que los mineros, tanto a pequeña como a gran escala, sigan suministrando más oro a Fidelity y que podamos exportarlo para obtener las divisas que tanto necesita el país”, agregó el ministro.

De acuerdo con Kambamura, este es un nuevo récord desde la independencia del país en 1980, tras 90 años como colonia británica.

“El sector del oro está teniendo un buen desempeño, principalmente gracias a la contribución del sector a pequeña escala, y esperamos que siga creciendo. Todos sabemos que las grandes mineras también están haciendo un buen trabajo apoyando a los pequeños mineros”, reconoció el funcionario.

En 2024, la producción de oro de Zimbabue llegó a las 36,48 toneladas, un aumento del 21 % con respecto al año anterior, según datos de Fidelity, empresa encargada de refinar el mineral.

Este crecimiento se debió a un aumento del 30 % en la producción de los mineros artesanales, superior al 11,4 % registrado por las grandes compañías mineras.

Unas 500.000 personas participan en la minería artesanal del país, un sector clave para la economía nacional que, junto con el tabaco y el platino, se encuentra entre las principales fuentes de divisas, donde sus principales destinos son Asia y los Emiratos Árabes Unidos. EFE

