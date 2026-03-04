Zimbabue condena a 5 años de cárcel a un supervisor de minas chino por matar a un minero

1 minuto

Nairobi, 4 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Bulawayo en Zimbabue condenó a cinco años de cárcel a un supervisor de minas chino por matar a tiros a un minero artesanal en la mina Long Fortune, en la ciudad de Collen Bawn (sur).

El ciudadano chino, identificado como Yang Zhian, de 37 años, fue condenado por ‘homicidio no intencional’ después de que el tribunal dictaminase que actuó con un alto grado de negligencia al abrir fuego contra un grupo de mineros, según informaron este miércoles medios locales.

El incidente ocurrió el 5 de marzo de 2025, cuando Yang disparó a Pardon Gumbo, de 31 años, quien recibió un tiro en la frente mientras él y otros mineros entraban en la mina con detectores de metales y un pico.

Según su versión, Zhian disparó tres veces «en defensa propia» y «para ahuyentarlos», después de que el guardia de seguridad Gift Tashinga Mandeya intentara detenerlos y alertara al acusado del ingreso de mineros ilegales.

Sin embargo, otros testigos declararon que se oyeron entre siete y ocho detonaciones de arma de fuego.

«El fallecido perdió la vida a plena luz del día. Buscaba oro. El uso de un arma de fuego en esas circunstancias fue totalmente imprudente», afirmó el juez Naison Chivhayo.

Zhian tenía una orden de detención pendiente por su situación migratoria irregular. EFE

