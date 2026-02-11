Zimbabue decreta una amnistía para presos con el fin de descongestionar las cárceles

3 minutos

Nairobi, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Zimbabue ha decretado una «amnistía general» para presos que pretende descongestionar las cárceles del país y beneficia a todas las mujeres convictas, así como a reclusos que cumplen condena por delitos menores o que padecen enfermedades terminales certificadas, según informó el Ejecutivo.

En declaraciones que recogen este miércoles medios locales, el ministro de Información, Publicidad y Servicios de Radiodifusión, Jenfan Muswere, señaló que la medida, aprobada este martes en una reunión del Gabinete, busca acelerar la rehabilitación y la reintegración de los infractores y descongestionar las prisiones.

Así, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, «ejercerá su facultad de clemencia para conceder el indulto a cualquier persona involucrada o condenada por un delito contra la ley», señaló Muswere, sin concretar el número de presos beneficiados por la amnistía.

«Los reclusos que hayan demostrado buena conducta y disposición para reintegrarse a la sociedad se beneficiarán de la Amnistía General de 2026 antes de que entre en vigor el sistema de libertad condicional. El indulto presidencial descongestionará la población carcelaria, creando un entorno saludable y seguro para los reclusos restantes», explicó el ministro.

Las categorías de reclusos que se beneficiarán de la amnistía incluyen a todas las mujeres reclusas condenadas, los reclusos con una pena efectiva de 48 meses o menos y los presos con enfermedades terminales.

Muswere indicó que también se beneficiarán todos los reclusos mayores de 60 años, los condenados a cadena perpetua siempre que hayan cumplido 20 años, los presos con discapacidad; al tiempo que se aplicará una reducción adicional de una cuarta parte de la pena efectiva para aquellos condenados a más de 48 meses.

«La amnistía general -precisó- excluirá a cualquier recluso que haya sido previamente liberado gracias a la amnistía, a cualquier persona que cumpla una condena impuesta por un consejo de guerra, a cualquier persona con antecedentes de fuga de la custodia legal y a cualquier recluso condenado por delitos específicos».

Esos delitos específicos incluyen asesinato, traición, violación o delitos sexuales, robo de vehículos, robo a mano armada, violencia pública, trata de personas y posesión ilegal de armas de fuego, entre otros.

En abril de 2024, Mnangagwa ya indultó a unos 3.000 presos con el fin de descongestionar las abarrotadas cárceles del país, y en mayo de 2023 ordenó la liberación de 4.270 reclusos a través de una orden presidencial con el mismo propósito. EFE

