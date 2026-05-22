Zimbabue prohíbe a los extranjeros participar en la minería de oro a pequeña escala

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Nairobi, 22 may (EFE).- El Gobierno de Zimbabue prohibió a ciudadanos y empresas extranjeras participar en actividades de minería de oro a pequeña escala, que reservará exclusivamente a la población local, informó este viernes le ministro de Minería del país, Polite Kambamura.

«Ningún individuo extranjero, empresa controlada por extranjeros, o beneficiario final extranjero podrá adquirir, poseer o controlar ningún título minero clasificado dentro de la categoría de minería de oro a pequeña escala», declaró Kambamura durante un encuentro con la prensa en la sede de la cartera ministerial en Harare, recogida por medios locales.

La medida se aplicará «con efecto inmediato», por lo que el sector minero de oro a pequeña escala del país estará reservado «exclusivamente» para los zimbabuenses.

Además, se prohíbe a extranjeros participar directa o indirectamente en la operación o administración de actividades de minería de oro a pequeña escala; o firmar acuerdo alguno con empresas conjuntas, sindicatos o sociedades destinado a conferir control económico u operativo sobre actividades de minería de oro a pequeña escala.

«Cualquier acuerdo u otros mecanismos destinados a eludir esta política se considerarán ilegales y estarán sujetos a asesoramiento y medidas coercitivas de conformidad con las leyes de Zimbabue», incidió Kambamura.

El Gobierno de Zimbabue considera que las operaciones pequeñas y medianas en minería de oro son aquellas que producen hasta 20 kilogramos de oro por mes, o que involucren una inversión de hasta 15 millones de dólares (unos 12,9 millones de euros).

La industria minera de oro de Zimbabue cerró 2025 con una producción histórica que alcanzaron las 46,7 toneladas, tras superar el objetivo de 40 toneladas que se había propuesto el sector, una cifra récord desde la independencia del país en 1980, tras 90 años como colonia británica.

Unas 500.000 personas participan en la minería artesanal del país, un sector clave para la economía nacional que, junto con el tabaco y el platino, se encuentra entre las principales fuentes de divisas y cuyos sus principales destinos son Asia y los Emiratos Árabes Unidos. EFE

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