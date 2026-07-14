Zimbabue repatría a casi 100.000 nacionales tras la violencia xenófoba en Sudáfrica

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Nairobi, 14 jul (EFE).- Un total de 99.418 ciudadanos zimbabuenses fueron repatriados entre el 28 de mayo y el 10 de julio tras las oleadas de violencia xenófoba y protestas antiinmigración en Sudáfrica, informó este martes el Gobierno de Zimbabue.

Según el balance del Gobierno, más del 70 % de las personas repatriadas en este último periodo de casi mes y medio son mujeres y niños, un grupo demográfico prioritario para los programas de acogida y reintegración comunitaria.

El ministro de Gobierno Local y Obras Públicas, Daniel Garwe, señaló en rueda de prensa que el ritmo de retornos en los pasos fronterizos sigue siendo sumamente alto, pero garantizó el compromiso de las autoridades para satisfacer la demanda de auxilio.

«Al principio manejábamos cifras de entre 700 y 1.000, o incluso 1.500 personas al día. Esperamos que esta semana ese ritmo se estabilice e incremente, pero Zimbabue no se cansará de esto, ya que es una decisión soberana de los propios zimbabuenses de volver a su país», declaró Garwe.

Para absorber este incremento de solicitudes, el Ejecutivo de Harare ha desplegado un amplio operativo en el puesto fronterizo de Beitbridge (sur), que conecta con Sudáfrica, donde operan de forma conjunta personal de 17 ministerios del país y las 25 agencias de Naciones Unidas presentes en Zimbabue.

Este dispositivo incluye un sistema de control, perfilado profesional y apoyo psicosocial. A través del Ministerio de Auditoría de Competencias y de una base de datos unificada, las autoridades identifican los oficios de los retornados para derivarlos a puestos en el sector educativo, la industria privada o centros de capacitación técnica en sus distritos de origen.

«Contamos con los mecanismos necesarios para garantizar que todos los que regresan sean bien acogidos», aseveró el ministro, tras recordar que el Gobierno estima que hasta el 70 % de los más de dos millones de zimbabuenses residentes en Sudáfrica acaben volviendo.

Desde el inicio de las protestas antiinmigrantes, en las que se registraron ataques contra extranjeros, Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia han informado sobre repatriaciones por tierra o aire desde Sudáfrica durante las últimas semanas.

Cerca de 800 nigerianos han retornado a su país, al tiempo que también han sido repatriados nacionales de Mozambique (unos 740), Ghana (más de 650), Uganda (560) y Kenia (más de 200).

Por su parte, las autoridades sudafricanas afirmaron haber procesado a más de 15.000 malauís para su deportación.

El Gobierno sudafricano ha condenado la violencia, pero ha defendido su derecho a controlar la inmigración irregular en el país y ha rechazado las críticas de otros gobiernos africanos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido xenófobo que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida.

Las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos. EFE

aam/pcc