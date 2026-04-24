Zimbabue reprime a estudiantes opuestos a la extensión del mandato presidencial, dice HRW

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Nairobi, 24 abr (EFE).- Las autoridades de Zimbabue acosan, secuestran y detienen arbitrariamente a estudiantes que se oponen a una medida de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (Zanu-PF) para ampliar el mandato presidencial de cinco a siete años, denunció este viernes Human Rights Watch (HRW).

«Los estudiantes que alzan la voz para salvaguardar la democracia de su país no deberían ser secuestrados, arrestados ni maltratados. Las autoridades de Zimbabue deberían rectificar y permitir que la gente exprese sus opiniones libremente sin temor a represalias», afirmó en un comunicado Idriss Ali Nassah, investigador sénior para África de HRW.

La organización pro derechos humanos documentó al menos siete ataques contra líderes estudiantiles que se opusieron a la enmienda constitucional, en medio de las consultas públicas celebradas las últimas semanas y para las que se movilizaron los miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Zimbabue (ZINASU), cercana a la oposición.

Uno de los casos se dio el pasado 30 de marzo, cuando el secretario general de la ZINASU, Munashe Dongonda, de 25 años, y el estudiante Denford Sithole, de 22, acudieron a una de estas consultas en Bulawayo (centro), segunda ciudad del país.

Tras pronunciarse contra la medida, «hombres vestidos de civil los abordaron, acusando a los estudiantes de querer provocar ‘disturbios'» y «los arrastraron a él y a otros estudiantes afuera, los golpearon y forzaron a Sithole a subir a su vehículo, según HRW.

Tras someterlo a horas de interrogación y palizas, en las que «lo acusaron de conspirar para derrocar al Gobierno y le exigieron saber quién financiaba a los estudiantes», lo llevaron a la Policía y exigieron que fuera acusado de algún delito.

Sithole fue liberado tras declararse culpable de «alteración del orden público» y pagar una multa y ahora está escondido tras abandonar sus estudios mientras se recupera de sus heridas, «temiendo por su vida».

«Lo único que hacemos es ejercer nuestro derecho democrático a manifestarnos en contra de la enmienda constitucional propuesta, pero nos persiguen como si fuéramos criminales», señaló a HRW el coordinador nacional de la ZINASU, Ashlegh Pfunye, de 28 años.

Aunque el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, debe dejar el cargo en 2028 tras cumplir los dos mandatos de cinco años estipulados en la Constitución, el Gobierno publicó el pasado 16 de febrero en el Boletín Oficial del Estado un proyecto de ley con una enmienda que amplía el mandato presidencial y parlamentario de cinco a siete años.

Esta legislación, que pospone en la práctica las elecciones de 2028 a 2030, ha suscitado un amplio rechazo por aquellos que consideran que socava la democracia zimbabuense, que han sufrido agresiones y amenazas de las fuerzas de seguridad tras manifestar su oposición al cambio. EFE

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