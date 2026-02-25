Zimbabue rompe acuerdo de 367 millones con EE.UU. por exigir acceso a datos privados

3 minutos

Nairobi, 25 feb (EFE).- Zimbabue se retiró de un acuerdo de ayuda sanitaria valorado en 367 millones de dólares con Estados Unidos al considerar que el trato permitiría a Washington acceder a datos privados y también recursos minerales del país, lo que comprometería su “soberanía”, según informaron este miércoles fuentes oficiales a EFE.

“El presidente ha ordenado que Zimbabue suspenda cualquier negociación con Estados Unidos sobre el memorando de entendimiento desigual que compromete y socava la soberanía e independencia de Zimbabue”, dijo a EFE el secretario permanente de Asuntos Exteriores del país, Albert Chimbindi.

“Hay varias condiciones inaceptables para nuestro gobierno, por lo que nos retiramos de las negociaciones, y también se ha informado a los departamentos de Salud y Finanzas”, añadió Chimbindi.

Fuentes del Gobierno indicaron a EFE que el mandatario, Emmerson Mnangagwa, se opuso a las exigencias estadounidenses de acceder a datos de salud de nacionales zimbabuenses, por considerarlo una extralimitación de los servicios de inteligencia, así como cláusulas que vinculan el acuerdo a minerales que posee el país.

La noticia se hizo pública después de que medios locales dieran a conocer un documento firmado por Chimbindi el 23 de diciembre pasado, en el cual instruía a los ministerios de Finanzas y Salud sobre la decisión de Mnangagwa.

“El presidente ha ordenado que Zimbabue debe suspender cualquier negociación con EE. UU. sobre el memorando de entendimiento claramente sesgado que compromete y socava abiertamente la soberanía e independencia de Zimbabue como país”, indica la carta.

Además, argumentaron que firmar un acuerdo bilateral de salud con Washington sería incompatible con su compromiso con el multilateralismo, en particular, tras la retirada de los norteamericanos de la OMS bajo la administración de Donald Trump.

La embajadora de EE.UU. en Zimbabue, Pamela Tremont, lamentó en un comunicado que el Gobierno africano se retirara del acuerdo y afirmó que 367 millones de dólares hubiesen apoyado el tratamiento y prevención del VIH/SIDA, tuberculosis, malaria, salud maternoinfantil y permitido preparar a la población ante brotes de otras enfermedades.

«Especialmente para los 1,2 millones de hombres, mujeres y niños que actualmente reciben tratamiento contra el VIH a través de programas financiados por Estados Unidos», remarcó Tremont.

Washington promovía el memorando de entendimiento para el apoyo sanitario dentro de su “Estrategia de Salud Global América Primero” presentada en septiembre pasado para reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario en el mundo.

Otros países africanos han rubricado acuerdos similares, como Kenia, Uganda, Ruanda, Esuatini, Liberia, Mozambique, Camerún, Madagascar, Sierra Leona, Botsuana y Etiopía. EFE

