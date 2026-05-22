Zoe Saldaña y Gael García Bernal, entre quienes entregarán los premios de Cannes

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Cannes (Francia), 22 may (EFE).- Zor Saldaña y Gael García Bernal figuran entre las personalidades que entregarán alguno de los premios del palmarés de la 79 edición del Festival de Cannes, que anunciará este sábado el jurado oficial, presidido por el surcoreano Park Chan-Wook.

La actriz escocesa Tilda Swinton será la encargada de entregar la Palma de Oro de la edición al mejor filme de los 22 que están en competición y que sustituirá a ‘It Was Just an Accident’ (‘Un simple accidente’), del iraní Jafar Panahi.

El resto de los reconocimientos que debe incluir el palmarés son el Gran Premio del Jurado, el Premio del Jurado, el galardón de mejor Guion, el de mejor Dirección y los de mejor interpretación femenina y masculina.

Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino y Nadine Labaki completan la lista de personalidades del cine que entregarán mañana los premios, anunció el Festival de Cannes este viernes en un comunicado.

Junto a Park Chan-Wook, en el jurado están las actrices Demi Moore y Ruth Negga, las realizadoras Chloé Hao y Laura Wanderl, el director chileno Diego Céspedes, el guionista Paul Laverty y los actores Stellan Skarsgard e Isaach de Bankolé.

Entre las películas que optarán a los premios figuran tres títulos españoles: ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar; ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, y ‘La bola negra’, de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

En la ceremonia estarán presentes la directora española Carla Simón, que preside el jurado de cortometrajes, y la actriz y directora canadiense Monia Chokri, presidenta del de la Cámara de Oro, que reconoce a la mejor ópera prima.

Durante la ceremonia se entregará la Palma de Oro de honor concedida a Barbra Streisand, que no estará presente por prescripción médica. En su lugar, será la francesa Isabelle Huppert la que recogerá el reconocimiento, a petición de la actriz, directora y cantante estadounidense. EFE

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