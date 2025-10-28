Zohran Mamdani, el «socialista» musulmán favorito para la alcaldía de Nueva York

El izquierdista Zohran Mamdani, un legislador local desconocido hace solo unos meses, ha irrumpido con tanta fuerza en la escena política de Nueva York que está cerca de convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

La votación anticipada comenzó el sábado y la jornada electoral será el 4 de noviembre.

Desde de dar la sorpresa con su victoria sobre el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo en las primarias del Partido Demócrata en junio, los neoyorquinos se han acostumbrado a ver el rostro barbudo y sonriente de Mamdani en la televisión

El favorito en la carrera electoral, de 34 años, nació en Uganda en una familia de origen indio y ha vivido en Estados Unidos desde que tenía siete años. En 2018 se convirtió en ciudadano estadounidense.

Es hijo de la cineasta Mira Nair («La boda del Monsoon», «Salaam Bombay!») y de Mahmood Mamdani, profesor y respetado experto en África, por lo que algunos de sus detractores lo llaman «bebé del nepotismo».

Siguió un camino recorrido por otros jóvenes de familias izquierdistas de élite: asistió a la prestigiosa Bronx High School of Science y luego fue al Bowdoin College en Maine, una universidad considerada bastión del ideario progresista.

Bajo el alias Young Cardamom, incursionó en el mundo del rap en 2015, influenciado por el grupo de hip-hop Das Racist, compuesto por dos miembros con raíces indias que jugaban con referencias a ese país asiático.

Pero el intento de Mamdani de dedicarse a la música no prosperó. Se interesó por la política cuando supo que el rapero Heems (Himanshu Suri) apoyaba a un candidato para el consejo municipal, y se sumó a esa campaña como activista.

Mamdani pasó a ser consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias y ayudaba a propietarios con dificultades financieras a evitar perder sus hogares. En 2018 fue elegido legislador de Queens, un crisol de comunidades en su mayoría de migrantes, y representó al área en la Asamblea Estatal de Nueva York.

– «Votantes descontentos» –

El autoproclamado socialista, reelegido tres veces en su banca estatal, forjó una imagen convertida en su marca registrada: un musulmán progresista tan cómodo en una marcha del Orgullo Gay como en el banquete del final del Ramadán.

En el corazón de su campaña está el objetivo de hacer la ciudad asequible para los menos favorecidos, la mayoría de sus aproximadamente 8,5 millones de residentes. Prometió más control de rentas, guarderías, autobuses gratuitos y tiendas de barrio gestionadas por la ciudad.

Ferviente defensor de la causa palestina desde sus años de estudiante, sus posturas sobre Israel (al que calificó de «régimen de apartheid») y la guerra en Gaza (un «genocidio») le han valido la hostilidad de parte de la comunidad judía. Para apaciguar los ánimos, en los últimos meses denuncia abiertamente el antisemitismo.

Mamdani provoca el rechazo de Donald Trump, quien lo llama «pequeño comunista». Pero, al igual que el mandatario republicano, también es un «outsider» en un viejo mundo político que el electorado ya no quiere, según Costas Panagopoulos, profesor de ciencias políticas en la Universidad Northeastern.

«Ha logrado reunir el apoyo de los votantes descontentos, los neoyorquinos frustrados con el statu quo y que sienten que el establishment ignora sus necesidades y prioridades», afirma.

Mamdani, un fanático del fútbol y el cricket, se casó recientemente con la ilustradora estadounidense Rama Duwaji. Para la contienda electoral, ha sabido aprovechar sus cualidades como activista con una estratégica distribución de folletos, y un uso masivo, innovador y a menudo divertido, de las redes sociales.

Para Lincoln Mitchell, de la Universidad de Columbia, «ha encarnado una especie de híbrido entre una campaña tradicional de los años 1970 y una campaña ultramoderna de 2025».

