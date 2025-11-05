Zohran Mamdani: «Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad»

Washington, 4 nov (EFE).- El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró este martes su victoria ante miles de seguidores y citó al candidato presidencial socialista Eugene V. Debs para decir «puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad».

Mamdani agradeció a los «taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores» y también resaltó directamente la labor de sus padres por «hacerlo el hombre que es hoy», de igual forma, aseguró estar orgullo de sus orígenes, luego de convertirse en el primer musulmán que dirigirá la gran manzana.

El demócrata ganó la elección con más de un millón de votos que es el 50 % del electorado y agregó que ahora «respiramos el aire de una ciudad renacida», ofreciendo reconstruir la metrópoli más importante de EE.UU. EFE

