Zolgadr, un guardia revolucionario y ultraconservador al timón de la seguridad de Irán

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Jaime León

Teherán, 24 mar (EFE).- Mohamad Bager Zolgadr, un ex guardia revolucionario y ultraconservador del ala más dura de la República Islámica, toma el timón en tiempos de guerra del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exteriores del país.

Teherán sustituye así al pragmático Alí Lariyani, asesinado la semana pasada por Israel, con una figura del ala dura de la República Islámica en medio de una guerra que se acerca ya al mes de duración.

La oficina del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció el nombramiento de Zolgadr una semana después del asesinato de Lariyani, y detalló que la medida ha sido aprobada por el líder supremo Mojtaba Jameneí, a quien aún no se ha visto ni escuchado.

Considerado un halcón de la política iraní y con un doctorado en gestión estratégica, Zolgadr, de 72 años, ha pasado por numerosos organismos de la República Islámica y ahora ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, órgano que veta la legislación.

Ha desarrollado gran parte de su carrera en la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar de élite del que llegó a ser su subcomandante y jefe de su Estado mayor. También fue uno de los responsables de la milicia islámica Basij.

Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del ultraconservador expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) y a lo largo de los años ha ocupado puestos de relevancia en el Poder Judicial.

Medios como la televisión estatal subrayaron sus “décadas de experiencia en instituciones militares, de seguridad y judicial en una coyuntura crítica” para el país.

Analistas internacionales, sin embargo, lo han calificado como una figura “de línea muy dura”.

“El general Zolgadr, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y de línea muy dura, ha sustituido al relativamente pragmático Larijani —asesinado por Israel la semana pasada— como nuevo asesor de Seguridad Nacional”, dijo en X el director del proyecto Irán en International Crisis Group, Ali Vaez.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el organismo más importante de seguridad del país, en el que se toman decisiones como el corte de internet o las estrategias de defensa, y del mismo forman parte varios ministros, tres representantes del líder supremo y figuras de las fuerzas de seguridad del país.

Zolgadr llega al cargo en un momento clave y en medio de una campaña de asesinatos de altos cargos políticos y militares iraníes en el conflicto, que suma ya 25 días desde que lo iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades.

Entre los muertos se encuentran el líder supremo de Irán, Alí Jameneí; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

Este nombramiento se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase ayer que está negociando con Irán para buscar una salida a la guerra.

Irán admitió que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

Las autoridades iraníes no ofrecen datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.268. EFE

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