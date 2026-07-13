Zona cercana a Los Ángeles encadena dos seísmos superiores a magnitud 4 en unas 30 horas

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,3 sacudió el sur de California (EE.UU.) la mañana local de este lunes y fue percibido en varias zonas de Los Ángeles, apenas un día después de que otro temblor de magnitud similar se registrara durante la madrugada del domingo.

El temblor de este lunes ocurrió a las 09:40 hora local (16:40 GMT) cerca de la comunidad de Johannesburg en el condado de Kern, vecino a Los Ángeles, aproximadamente a 200 kilómetros al este de Bakersfield, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Residentes de Los Ángeles informaron de que notaron el seísmo, a través de la página Did You Feel It? (¿Lo sintió?) del USGS.

Las autoridades no han reportado heridos ni daños materiales tras el terremoto.

Al evento siguieron más de una docena de réplicas, las mayores de ellas con magnitudes de 2,4 y 2,2.

El movimiento telúrico ocurrió apenas un día después de que un seísmo de magnitud 4,2 sacudiera el sur de California la madrugada local del domingo en una comunidad montañosa en el límite entre los condados de Kern y de Los Ángeles.

Varias réplicas de temblores de intensidad promedio 2,0 siguieron a este evento.

Tras los seísmos de magnitud superior a 4,0 de magnitud, las autoridades han subrayado la necesidad de utilizar las alertas establecidas por California para terremotos.

El pasado 23 de junio un temblor de magnitud 5,6 sacudió el norte de California en el condado de Mendocino, una zona boscosa al norte de la bahía de San Francisco.

Residentes de zonas tan alejadas como Sacramento, la capital de California, reportaron haber sentido el seísmo, según el USGS.

Aunque California es conocida como tierra de terremotos, registra en promedio menos movimientos telúricos que lugares como Japón y Nueva Zelanda.

No obstante, California puede sufrir megaeventos como el ocurrido en el sur de del estado en 1857 y en el norte en 1906, ambos de magnitud 7,9.

En 1994, el terremoto de Northridge de magnitud 6,7, causó la muerte de 60 personas y daños estimados en 40.000 millones de dólares. EFE

amv/mrl/acm