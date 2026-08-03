Zonas de Suiza recurren al ejército para poder abrevar a sus vacas debido a la sequía

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Ginebra, 3 ago (EFE).- Varias zonas alpinas en Suiza afectadas por una grave sequía se han visto obligadas a recurrir a helicópteros, algunos de ellos del ejército, para poder dar de beber a las vacas que pastan en la montaña, informa este lunes la prensa local.

Según el diario Blick, desde el 28 de julio el cantón occidental de Friburgo ha recurrido a helicópteros privados para llevar agua a los abrevaderos de su ganado en zonas de elevada latitud en distritos como el de Gruyère, pero este suministro es insuficiente y se ha solicitado a las fuerzas armadas helvéticas que les ayuden.

En una misiva enviada este lunes, el gobierno cantonal ha pedido formalmente al Mando de Operaciones del ejército que asista con sus helicópteros en el transporte de agua a los pastos alpinos que no son accesibles por carretera, al menos durante este mes.

Las autoridades locales temen que la vida del ganado y sectores como el quesero, todo un símbolo nacional, corran peligro debido a la ausencia de precipitaciones en zonas de alta montaña, comparable a la que esas regiones sufrieron en 1976 y 2003.

En Suiza, llevar en verano el ganado a pastos de elevada altitud, una práctica llamada «alpage» y declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, es una tradición clave en la fabricación de célebres quesos del país como el gruyere o el emmental.

Por ello, la opción de llevar el sediento ganado a tierras más bajas no se contempla, ya que además en esas zonas, aunque no hay carestía de agua en la actualidad, sí se teme que pueda haber problemas de abastecimiento de pasto si el ganado en ellas aumenta. EFE

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