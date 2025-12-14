Zootrópolis 2 arrasa en China y mete la fauna en las salas de cine

Álvaro Alfaro

Pekín, 14 dic (EFE).- Con Zootrópolis 2 arrasando en la taquilla china y rompiendo récords de recaudación, algunas salas de China se han convertido en un pequeño Zootrópolis real: pases donde los espectadores entran con sus perros a ver la película, un fenómeno que ha desatado entusiasmo en redes y polémicas sobre bienestar animal.

Estrenada el 26 de noviembre, la película superó este sábado los 33.000 millones de yuanes (4.675 millones de dólares, 3.985 millones de euros) de recaudación y ha batido el récord histórico de taquilla de una película de animación extranjera en China.

En este contexto, algunos cines de grandes ciudades han puesto en marcha pases en los que se permite la entrada de animales, una iniciativa aún limitada pero que ha llamado la atención en redes sociales por la imagen de mascotas en salas de cine.

Zootrópolis se cuela en la sala

En un cine de la capital china, se dieron cita este sábado en una sala abarrotada más de 60 espectadores, con unos 35 perros y al menos dos gatos.

«Es la primera vez que viene al cine, pero no creo que vaya a tener miedo. Lo llevo a todas partes. Le encanta ir a centros comerciales», explicó a EFE la dueña de un diminuto gato sin pelo que llegó a la proyección, como muchas otras mascotas, a bordo de un carrito.

La escena se repite en numerosos cines de China, en ciudades como Shanghái o Chengdu. Pese a que algunos cines ya llevan unos años experimentando con salas amigables con las mascotas, el desembarco de Zootrópolis 2 ha expandido esta tendencia.

En este pase, organizado por un grupo de amantes de las mascotas, la asistencia queda limitada a animales de menos de 12 kilos que sean «tranquilos, controlables y que no ladren», según el folleto.

Al comienzo de la película, y mientras todavía quedaban palomitas en los recipientes que sostenían sus dueños, los perros se mostraron activos, una excitación que fue disminuyendo con el paso de los minutos.

Los animales permanecieron en los regazos de sus dueños, muchos de ellos dormidos, durante los más de 100 minutos de metraje, un intervalo en el que apenas se oyeron tres o cuatro ladridos y algunos gimoteos muy esporádicos.

«Se ha asustado un poco»

Después de la película, la dueña de un caniche blanco compartió con EFE su malestar por el alto sonido de la sala.

«A la mitad, pedí a los organizadores que bajasen un poco el volumen porque era demasiado para los que estábamos sentados en las primeras filas, creo que se ha asustado un poco», lamentó.

En esa línea van muchas críticas recogidas en las redes sociales chinas, donde se suceden estos días publicaciones que muestran a las mascotas en las salas, una tendencia que ha despertado polémica entre los internautas.

«El oído de los perros es mucho más sensible que el nuestro. El olor de otros perros y un entorno desconocido puede darles ansiedad, por no mencionar que no es bueno para sus ojos. ¿Qué sentido tiene llevarlos si no entienden la película? Espero que los dueños prioricen el bienestar del animal y no su propio entretenimiento», protestaba una usuaria en la red social Xiaohongshu, considerado el ‘Instagram chino’.

El veterinario Chen Xin, citado por la prensa local, señaló que llevar a un perro al cine «generalmente no supone un riesgo para su salud», aunque recomendó a los dueños estar atentos a posibles señales de estrés, como que el animal se encoja o esconda la cabeza en un rincón durante la proyección.

Algunos de los asistentes quitan hierro a la situación: «Quizá se ha asustado un poquito al principio, pero creo que ha jugado con muchos otros perros y lo ha pasado bien, mejor que en casa», aseveró a EFE tras la película la dueña del perro ‘Maomao’.

La animación, un balón de oxígeno

El fenómeno de Zootrópolis 2 se produce en un contexto de claroscuros para la industria cinematográfica china. Aunque la animación ha emergido en 2025 como un motor de taquilla, tras el empuje de títulos como la saga local ‘Nezha’ y ahora el éxito de Disney, el mercado sigue lejos de sus máximos.

Según datos oficiales, las salas chinas recaudaron en 2024 un 22,5 % menos que en 2023, con un claro dominio de las producciones nacionales, que concentraron cerca del 79 % de los ingresos.

En ese escenario, el rendimiento de Zootrópolis 2, que ha convertido a China en su principal mercado mundial, refuerza el papel de la animación como refugio comercial en un sector todavía marcado por la resaca de la pandemia y la cautela del público. EFE

