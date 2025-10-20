Zverev vuelve al equipo alemán de Copa Davis para medirse a Argentina en Bolonia

1 minuto

Berlín, 20 oct (EFE).- El tenista alemán Alexander Zverev forma parte del equipo de Alemania que competirá en la final a 8 de Copa Davis que se disputará en noviembre en Bolonia (Italia), lo que supone el regreso del germano a su combinado nacional en esta competición después de casi tres años.

«Bolonia, aquí llegamos», señaló en redes sociales la Federación de Alemania de Tenis (DTB) en un mensaje acompañado de una foto en la que Zverev ocupa el lugar central de la imagen, en la que acompañaban al número tres de la clasificación ATP sus compatriotas Kevin Krawietz, Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff y Tim Pütz.

«Alemania está preparada para luchar por la gloria en la Copa Davis con este equipo de cinco jugadores», abundó la DTB sobre la convocatoria en su cuenta de X.

Zverev está llamado a liderar a un equipo alemán que comenzará su andadura en Bolonia, que recibe la final a 8 entre los próximos 18 y 23 de noviembre, midiéndose en cuartos de final a un combinado de Argentina liderado por Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.

A Cerúndolo y Etcheverry los acompañarán en Bolonia Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Zverev disputó su último partido con Alemania en Copa Davis en febrero de 2023, cuando los germanos perdieron su enfrentamiento contra Suiza. EFE

smm/ARH