La Crusca è la massima accademia che si occupa di lingua italiana, e si trova spesso a difendere la lingua di Dante su di un fronte in cui si scatenano sempre nuove battaglie: rivendicazioni localistiche, richieste di adeguamento ai dettami del “politicamente corretto”, tentativi di rovesciare le norme linguistiche tradizionali o di affrettare le innovazioni (il nuovo pare sempre più bello del vecchio), invasioni di parole forestiere in dosi massicce, depotenziamento dell’insegnamento della lingua madre nelle scuole.

L'italiano è una lingua meravigliosa 11 dicembre 2018 - 20:20 L'Accademia della Crusca si è trovata più volte a combattere battaglie contro gli avversari dell'italiano. Non da ultimo il provincialismo e l'esterofilia degli italiani. Almeno così la pensa il presidente della Crusca che era a Lugano a presentare una nuova pubblicazione.

L'italiano, insomma, oggi ha bisogno di essere difeso e promosso a tutto campo e la rete offre in questo senso notevoli opportunità, ma nasconde anche grandi insidie. La Crusca in trasferta a Lugano Alla Biblioteca cantonale di Lugano nell'ambito del ciclo dedicato a "Il futuro digitale prossimo e venturo" è stato presentato la pubblicazione "L'italiano è meraviglioso. Come e perché dobbiamo salvare la nostra lingua". Un libro di Claudio Marazzini, Presidente appunto dell'Accademia della Crusca. Il più acerrimo nemico della lingua italiana? Secondo Marazzini, il provincialismo e l'esterofilia degli italiani simpaticamente punzecchiati da Sordi nel noto film "Un americano a Roma". Claudio Marazzini Professore ordinario di Storia della lingua italiana nella Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Claudio Marazzini è il Presidente dell'Accademia della Crusca dal 2014. È inoltre autore di oltre 200 pubblicazioni, libri e articoli dedicati alla storia della lingua italiana, alla lessicografia, alla storia linguistica regionale, alle teorie linguistiche, al dibattito sulla questione della lingua in Italia, al linguaggio letterario.