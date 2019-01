L’obiettivo europeo è infatti quello di raggiungere il 30% di traffico merci su rotaia. Per la trasmissione Tempi Moderni l’occasione per capire come si sta sviluppando il settore portuale e per fare il punto sulle infrastrutture ferroviarie che si collegano con Alptransit, da sud.

Le merci in arrivo nel Mediterraneo dalle rotte dell’estremo oriente sono in netta crescita e il porto di Genova si sta adattando. Crescono le infrastrutture e la massa di merci movimentata e molti attori guardano con interesse alla Svizzera e alla Germania come mercato, ad Alptransit come infrastruttura da sfruttare.

AlpTransit progetto europeo... se non fosse per i 12 miliardi pagati interamente dalla Svizzera.

Genova raddoppia e guarda alla Svizzera
Tempi Moderni, RSI
20 gennaio 2019 - 13:00
Il porto di Genova sta vivendo un periodo di grande prosperità. Una tendenza che offre anche alla Svizzera una valida alternativa ai porti del nord.