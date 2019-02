La Federazione dei medici svizzeri FMH chiede più rigore nei controlli verso chi è stato sospeso dall'albo: benché i casi siano pochi, anche in Svizzera ci sono medici che continuano a esercitare pur avendo perso la licenza per gli errori commessi o altre ragioni.

Chi non ha più la licenza, può lavorare per un altro medico che si assuma la responsabilità. Purché questi abbia la stessa qualifica.

Medici che curano con la licenza revocata 13 febbraio 2019 - 21:55 La Federazione dei medici svizzeri FMH chiede più rigore nei controlli verso chi è stato sospeso dall'albo: benché i casi siano pochi, anche in Svizzera ci sono medici che continuano a esercitare pur avendo perso la licenza per gli errori commessi o altre ragioni. Di 42'000 iscritti attivi al registro svizzero dei medici, negli ultimi cinque anni solo a 40 è stato revocato il permesso di curare pazienti. Il problema è che 16 di essi hanno trovato dei sotterfugi per continuare l'attività. Un fenomeno che preoccupa l'FMH -federazione cui fanno capo, oltre ai professionisti, oltre 70 organizzazioni mediche- e l'Organizzazione svizzera dei pazienti. Com'è possibile? La trasmissione della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca Rundschau ha scovato il caso di una ginecologa del canton Berna che continua a ricevere pazienti. Come fa? La donna sfrutta lo studio del marito, medico internista, che firma le ricette e le fatture. Illecitamente. Poiché per prendersi la responsabilità di un medico cui è stata revocata la licenza, bisogna avere la stessa qualifica. Nel servizio, i chiarimenti del medico cantonale di Berna, Linda Martey.