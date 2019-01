Nel presentare un piano d'azione contro il ristagno dei salari reali e la diminuzione delle rendite delle casse pensione, ha ribadito il suo "no". Sostenuta nella sua lotta anche dai sindacati europei, l'USS ritiene che un allentamento, anche minimo, delle misure di protezione dei salari svizzeri sarebbe pericoloso per tutto il mercato del lavoro.

Gli esperti sentiti martedì dalla Commissione non concordano: per alcuni l'intesa è tutto sommato vantaggiosa, per altri il testo e la sua evoluzione presentano troppe incognite. Del resto, l'accordo negoziato con Bruxelles è un compromesso, e come tutti i compromessi presenta luci e ombre.

Nell'impossibilità di sottoscriverlo -poiché rimangono con l'UE importanti divergenze, in particolare in merito alle misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone e l'estensione dei diritti all'aiuto sociale- il governo aveva deciso di metterlo in consultazione.

L'accordo istituzionale tra Svizzera e Unione Europea è stato oggetto martedì di un'audizione pubblica della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, la camera bassa del Parlamento elvetico. Per tre ore, alcuni esperti di diritto hanno risposto alle domande dei commissari, evidenziando come sulla qualità dell'intesa non ci sia unanimità di vedute neppure tra gli specialisti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Divisi anche gli esperti sull'accordo Svizzera-UE 15 gennaio 2019 - 20:55 L'accordo istituzionale tra Svizzera e Unione Europea è stato oggetto martedì di un'audizione pubblica della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, la camera bassa del Parlamento elvetico. Per tre ore, alcuni esperti di diritto hanno risposto alle domande dei commissari, evidenziando come sulla qualità dell'intesa non ci sia unanimità di vedute neppure tra gli specialisti. Il cosiddetto accordo quadro è stato reso pubblico a dicembre dal Consiglio federale. Nell'impossibilità di sottoscriverlo -poiché rimangono con l'UE importanti divergenze, in particolare in merito alle misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone e l'estensione dei diritti all'aiuto sociale- il governo aveva deciso di metterlo in consultazione. Entro primavera, sono chiamati a esprimersi sulla bontà o meno del testo le commissioni parlamentari, i Cantoni, i partiti e i partner sociali. Specialisti discordi Gli esperti sentiti martedì dalla Commissione non concordano: per alcuni l'intesa è tutto sommato vantaggiosa, per altri il testo e la sua evoluzione presentano troppe incognite. Del resto, l'accordo negoziato con Bruxelles è un compromesso, e come tutti i compromessi presenta luci e ombre. Le domande poste dai commissari hanno toccato argomenti quali la soluzione di eventuali vertenze, la protezione dei lavoratori, le direttive UE sulla cittadinanza e gli aiuti di Stato. Sempre martedì, nel corso della sua conferenza stampa annuale, l'Unione sindacale svizzera USS si è espressa sull'accordo istituzionale con l'UE Nel presentare un piano d'azione contro il ristagno dei salari reali e la diminuzione delle rendite delle casse pensione, ha ribadito il suo "no". Sostenuta nella sua lotta anche dai sindacati europei, l'USS ritiene che un allentamento, anche minimo, delle misure di protezione dei salari svizzeri sarebbe pericoloso per tutto il mercato del lavoro.