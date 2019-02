Bindu De Stoppani è un’attrice e regista svizzera nata in India che oggi vive e lavora a Londra, dove l'abbiamo incontrata.



Il suo esordio sul grande schermo è stato nientemeno che a accanto a Leonardo Di Caprio nel film “The Beach”, per la regia di Danny Boyle. E con lo stesso regista ha poi recitato nel film "28 giorni dopo". Ma Bindu de Stoppani si è vista anche in “Colour me Kubrick” con John Malkovic, in diverse commedie in teatro a Londra, in scena con Ian McKellen, in sceneggiati alla tv inglese (ma anche a “Linea di confine” andato in onda sulla Radiotelevisione della Svizzera italiana RSI) e nel film “Cosa voglio di più” diretta da Silvio Soldini.

Certo la cosa più curiosa è quella di aver girato il suo primo “cortometraggio” a Londra chiamando come protagonista nientemeno che un attore oggi ovunque acclamato come Michael Fassbender, allora alle prime armi.

Già autrice di due suoi lungometraggi (“Jump” e “Finding Camille” del 2017, portato con successo a diversi festival in tutto il mondo) sta preparando la sceneggiatura della sua nuova “fatica” cinematografica. Un film da girare quasi certamente in Svizzera, sulle montagne. Un progetto per ora top secret.

L’abbiamo incontrata un giorno proprio a Londra, lungo il Tamigi. Per farci raccontare come una regista e attrice svizzera può fare una carriera di successo dividendosi fra recitazione e regia nel settore teatrale e cinematografico più difficile, quello in lingua inglese.

Neuer Inhalt Horizontal Line