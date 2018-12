"Tra le aziende sotto inchiesta", rendo noto il ministero pubblico in un comunicatoLink esterno , "figurano Vitol (con sede a Ginevra), Trafigura (Paesi Bassi) e Glencore (con sede a Zugo)". Le due società con sede in Svizzera avrebbero pagato 5,1, rispettivamente 4,1 milioni a intermediari e impiegati dal 2011.

Tra il 2009 e il 2014, "grandi società (di intermediazione e commercio) di petrolio e suoi derivati" avrebbero pagato almeno 31 milioni di dollari in bustarelle a dipendenti dell'azienda statale, in cambio di vantaggi in termini di prezzo e contratti sui prodotti derivati.

La Procura brasiliana ha annunciato mercoledì l'apertura di un'indagine sulle società di intermediazione con sede in Svizzera Glencore e Vitol. Sono sospettate di aver pagato tangenti a dipendenti del gruppo petrolifero brasiliano Petrobras, al centro di un'inchiesta per corruzione.

