Il Festival di Locarno ha una nuova direttrice 24 agosto 2018 - 20:19 La francese Lili Hinstin è la nuova direttrice artistica del festival del film di Locarno. Succederà all'italiano Carlo Chatrian dal prossimo primo dicembre. Nata a Parigi nel 1977, Hinstin si è diplomata in lingue, letteratura e civilizzazioni straniere alle università di Parigi e Padova. Nel 2001 ha fondato la società di produzione "Les films du Saut du Tigre" ed è stata responsabile delle attività cinematografiche dell'Accademia di Francia a Roma dal 2005 al 2009, nonché vicedirettrice artistica del "Cinéma du Réel" a Parigi dal 2011 al 2013. La sua ultima funzione è stata quella di direttrice del Festival internazionale del film di Belfort (EntreVues). Hinstin diventa così la seconda donna a dirigere l'evento sul lago Maggiore dopo l'italiana Irene Bignardi (dal 2001 al 2005). "Il Festival di Locarno è sempre stato all'avanguardia e la sua diversità ne ha fatto una manifestazioneunica al mondo nel settore. Farò in modo di mantenere questo aspetto e al contempo rivolgere l'attenzione alle nuove tecnologie", ha dichiarato Hinstin. La direzione artistica "è un onore perché il Festival nel corso degli anni è diventato un luogo fondamentale per i cinefili di ogni parte del mondo", ha detto. "Impiegherò tutta la mia esperienza e la mia passione per portare avanti quest'opera di libertà e di scoperta". Carlo Chatrian, dal 2012 alla guida del Locarno Festival, era stato nominato in giugno direttore artistico del Festival internazionale del cinema Berlinale. "Lili Hinstin è risultata la candidata che più di tutte e di tutti i candidati - ha commentato il presidente Marco Solari - corrisponde al profilo che presidenza, consiglio direttivo e consiglio di amministrazione chiedono a chi dirige la direzione artistica del Locarno Festival. L'evoluzione di un festival non è mai lineare, va a tappe". La 72esima edizione del Locarno Festival si terrà dal 7 al 17 agosto 2019.