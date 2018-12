Nel 2019 la Ferrovia Retica continuerà a modernizzarsi, realizzando strutture per più di 400 milioni di franchi. Uno degli obiettivi prioritari è l'ottimizzazione della puntualità, uno dei punti negativi di quest'anno, dovuto secondo i responsabili, all'afflusso di un numero elevato di turisti in certi momenti.

2018 "a tutto vapore" per il trenino rosso 20 dicembre 2018 - 20:15 Nel 2018, le Ferrovie retiche (RhB) hanno trasportato fino alla fine di novembre circa 12 milioni di passeggeri, in aumento del 3,3% rispetto all'anno precedente. Il 2018 ha rappresentato il decimo anniversario dall'inserimento delle linee dell'Albula e del Bernina nella lista dei Patrimoni mondiali dell'UNESCO, ed è stato un anno soddisfacente per la ferrovia retica. La progressione più marcata di passeggeri (+12,4%) è stata registrata sulla linea tra Coira e Arosa, grazie all'apertura del parco degli orsi nella località grigionese. I risultati positivi sono anche stati dettati dal bel tempo estivo che ha portato alle alte quote numerosi escursionisti. Crescita più contenuta invece per quanto riguarda il trasporto merci (+0,5%), indicano oggi i vertici della RhB a Coira. Il sole e il cielo azzurro hanno però provocato una battuta d'arresto per quanto riguarda il numero di veicoli trasportati (-3,2%), poiché numerosi viaggiatori hanno deciso di percorrere il Passo del Flüela invece di optare per il tunnel della Vereina. L'anno in esame è stato segnato, in particolare, da importanti lavori per il traforo della nuova galleria ferroviaria dell'Albula, tra la valle dell'Albula e l'Engadina, lungo 5'860 metri. Nel 2019 la Ferrovia Retica continuerà a modernizzarsi, realizzando strutture per più di 400 milioni di franchi. Uno degli obiettivi prioritari è l'ottimizzazione della puntualità, uno dei punti negativi di quest'anno, dovuto secondo i responsabili, all'afflusso di un numero elevato di turisti in certi momenti.