Tuttavia, ha aggiunto, è meglio stare lontano da dove gli squali si stanno nutrendo. Gli squali attaccano gli esseri umani per curiosità o se confondono una persona per una loro preda abituale.

Incontrare uno squalo bianco nelle acque calde delle Hawaii è un evento molto raro. "Può essere stata la fame" a spingerla fuori dalla sua zona di comfort, ha detto Ramsey, che ha sottolineato come le grandi femmine incinte di squalo bianco siano le meno pericolose per nuotarci a fianco.

La coppia ha pubblicato le foto per dimostrare che gli squali bianchi "non sono mostri irrazionali". "Abbiamo bisogno di loro e forse a causa del modo inaccurato e negativo con cui sono ritratti, la gente non si preoccupa del ritmo a cui vengono uccisi: 70 – 100 milioni all'anno!". Principalmente gli squali sono uccisi per le loro pinne.

‘Biggest great #whiteshark ever filmed’ surfaces in newly released video http://t.co/6caEjPmfwU via @GrindTV pic.twitter.com/W4CxcMUDwA

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Una nuotata con Deep Blue 19 gennaio 2019 - 20:53 Sono diventate virali le foto che una coppia di ricercatori ha scattato nel mare delle Hawaii, dove ha incontrato (forse) Deep Blue, uno dei più grandi squali bianchi mai visti. La coppia di biologi stava osservando degli squali tigre che si stavano nutrendo di una carcassa di una balena, quando è apparso un pesce un po' più grosso. Uno squalo bianco di circa sei metri che si ritiene essere uno dei più grandi al mondo. Con molta probabilità si tratta di una femmina battezzata Deep Blue, che era già stata osservata in precedenza. Ha 50 anni ed è una star nel mondo della biologia marina. Ha anche un account Instagram a suo nome. "Deep Blue è arrivata e si è strofinata contro la barca… forse aveva prurito?", ha raccontato la biologa Ocean Ramsey che, assieme al fidanzato e collega Juan Oliphant ha passato tutto il giorno con Deep Blue, "fino al tramonto". La coppia ha pubblicato le foto per dimostrare che gli squali bianchi "non sono mostri irrazionali". "Abbiamo bisogno di loro e forse a causa del modo inaccurato e negativo con cui sono ritratti, la gente non si preoccupa del ritmo a cui vengono uccisi: 70 – 100 milioni all'anno!". Principalmente gli squali sono uccisi per le loro pinne. Incontrare uno squalo bianco nelle acque calde delle Hawaii è un evento molto raro. "Può essere stata la fame" a spingerla fuori dalla sua zona di comfort, ha detto Ramsey, che ha sottolineato come le grandi femmine incinte di squalo bianco siano le meno pericolose per nuotarci a fianco. Tuttavia, ha aggiunto, è meglio stare lontano da dove gli squali si stanno nutrendo. Gli squali attaccano gli esseri umani per curiosità o se confondono una persona per una loro preda abituale.