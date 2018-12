White RiskLink esterno , sviluppata dalla Cassa nazionale assicurazione infortuni svizzera SuvaLink esterno con l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLFLink esterno , è disponibile in quattro lingue ed è un vero successo: è stata scaricata più di 200'000 volte.

È periodo di vacanze sulla neve, ma il tempo insolito tiene alta l'allerta valanghe. Una serie di applicazioni per telefonino aiuta per fortuna gli amanti degli sport invernali a non mettersi in pericolo.

Discese ricoperte di neve fresca sono un piacere che non deve far dimenticare il rischio valanghe.

La tecnologia contro i rischi da valanga 31 dicembre 2018 - 13:55 È periodo di vacanze sulla neve, ma il tempo insolito tiene alta l'allerta valanghe. Una serie di applicazioni per telefonino aiuta per fortuna gli amanti degli sport invernali a non mettersi in pericolo. White Risk, sviluppata dalla Cassa nazionale assicurazione infortuni svizzera Suva con l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF, è disponibile in quattro lingue ed è un vero successo: è stata scaricata più di 200'000 volte. Non è l'unico strumento utile. Un'altra 'app' aiuta a stimare il rischio ponendo all'utente domande sulla neve, sul tempo e sul tipo di attività prevista. Nessun ausilio tecnologico, però, sostituisce la valutazione di un esperto o di una guida.