Calano i prezzi delle case di vacanza 30 gennaio 2019 - 09:55 Dal 2014, i prezzi degli appartamenti e delle case di vacanza nelle località turistiche svizzere sono scesi del 15%. Un calo dovuto all'abbondanza dell'offerta: rispetto a 15 anni fa, il numero di questo tipo di abitazioni sul mercato è triplicato. Vediamo perché, in un servizio del TG della Radiotelevisione svizzera. Il servizio parte da Brigels, nel canton Grigioni, un comune di poco più di un migliaio di abitanti con 900 tra appartamenti e case di vacanza. Molte di queste sono state costruite sfruttando le ultime licenze concesse prima che entrasse in vigore n'iniziativa popolare approvata nel 2012, che limita il numero di cosiddetti letti freddi. Se a Brigels molti sono scoraggiati dai prezzi, compresi tra i 700'000 e il milione e mezzo di franchi, in molte località turistiche il prezzo è calato. Anche perché, nel complesso in Svizzera, sono sul mercato oltre 9'000 residenze di vacanza (erano 3500 nel 2003). Un'impennata dovuta sì al cambiamento legislativo, ma anche a un calo della domanda: oggi, anche per le vacanze, si cerca maggiore flessibilità e la proprietà perde fascino. I prezzi, secondo gli esperti, sono comunque destinati a riprendersi soprattutto dove non è più consentito costruire. Buona notizia per chi, di questi tempi in cui le forme di risparmio sicure rendono zero, ha deciso di investire il proprio denaro nell'immobiliare.