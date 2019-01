Il consigliere federale Ueli Maurer ha espresso dubbi riguardo a una rapida intesa su un accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea. Il presidente della Confederazione ha messo in guardia da una guerra economica tra Berna e Bruxelles e ha chiesto all'Ue un po' di pazienza.

maur Prima visita del presidente svizzero come tradizione vuole in Austria

Parlando ai giornalisti a Vienna insieme al presidente austriaco Alexander Van der Bellen, il responsabile del Dipartimento delle finanze ha ricordato che quest'anno sia la Svizzera che l'UE eleggono i loro parlamenti.

"Forse non sarebbe male esaminare le questioni dopo le elezioni, con nuove persone", ha affermato. "Nella nostra concezione delle cose in una situazione di pressione non nasce qualcosa di buono, perché appunto abbiamo bisogno di più tempo". Il politico UDC ha chiesto comprensione per il sistema decisionale elvetico. Tuttavia, ha riconosciuto che la pazienza di Bruxelles è stata messa a dura prova.

Lunga tradizione

Per Maurer - che come vuole l'uso effettua la prima visita da presidente in Austria: una tradizione peraltro recente, perché sino agli anni 90 il presidente non effettuava viaggi ufficiali all'estero - il risultato dei processi in corso è che il dossier scivolerà al 2020.

Borsa o non borsa

È vero che l'Ue ha fissato un ultimatum a metà 2019 (il riconoscimento dell'equivalenza della borsa elvetica è stato prolungato solo fino ad allora), ma secondo Maurer se si entra in un ottica prendere o lasciare "si rischia di rompere i piatti".

A suo avviso se la borsa elvetica non verrà riconosciuta sullo stesso piano vi è il pericolo di scatenare una vertenza commerciale. "Dobbiamo cercare di evitare di infilarci in un vicolo cieco, ha detto il 68enne, che ha fra l'altro criticato il fatto che al momento non vi siano contatti fra Berna e Bruxelles a livello personale.



Accordo quadro

Come noto la Commissione europea preme affinché venga sottoscritto un accordo quadro istituzionale che regoli i rapporti fra la Svizzera e i 28. Il Consiglio federale ha avviato un'ampia consultazione sul progetto di testo concordato con l'Ue, che finora ha raccolto scarso consenso. Il governo, che non si è espresso sul risultato negoziale, ha fatto sapere che farà il punto in primavera.

tvsvizzera.it/fra con RSI

Neuer Inhalt Horizontal Line