Comperare la marijuana in farmacia. La proposta è di quelle destinate a far discutere ed avanzarla è l'associazione delle farmacie della città di Zurigo. Vendere la canapa non solo a scopo medico, ma anche a chi desidera semplicemente fumarsi uno spinello. Un modo per combattere il mercato nero, dicono gli esperti, ma per farlo serve il via libera della politica.

mari Farmacisti zurighesi invitano la politica a concedere la vendita di canapa in farmacia

Canapa con tanto di foglietto illustrativo, in diverse varietà (light e meno light), da vendere solo ai maggiori di 18 anni. Tutto ancora poco più di un auspicio su carta, quella di un documento di principio elaborato dall'associazione delle farmacie zurighesi. Non una legalizzazione, ma una regolamentazione.



Il terreno politicamente scivoloso è quello dell'uso ricreativo, la marijuana per lo spinello da acquistare in farmacia. Una proposta che si spinge troppo in là secondo la società svizzera dei farmacisti.

È un dato di fatto che la canapa viene consumata da diverse fasce della popolazione - le stime parlano di circa 200mila consumatori abituali - giusto quindi secondo i promotori che le farmacie possano offrire una consulenza e vendere un prodotto la cui qualità è controllata, proprio come per altre piante medicinali.

Una proposta che punta a smuovere le acque sul piano politico. Alcune città come Zurigo e Berna si sono viste bocciare le richieste di sperimentare la vendita controllata di marijuana. Ora il consiglio federale sta lavorando a una base legale, ma il via libera dal parlamento è tutt'altro che scontato, secondo gli esperti.

Un mercato nero quello della canapa in Svizzera che secondo alcune stime si aggira sui 600 milioni di franchi all'anno.

tvsvizzera.it/fra con RSI

