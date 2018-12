Diverse azioni di protesta hanno avuto luogo in diverse regioni, in particolare vicino alle frontiere. Centinaia di gilet gialli hanno bloccato il casello autostradale di Boulu, l'ultimo prima del confine con la Spagna e sono stati cacciati a colpi di lacrimogeni dopo aver rallentato il traffico per diverse ore. Poco lontano, a Perpignan, un automobilista è morto nella notte dopo essere finito contro un camion bloccato dai manifestanti.

La mobilitazione cominciata poco più di un mese fa, dunque, sta perdendo intensità. Durante la prima manifestazione, il 17 novembre, a scendere in piazza in Francia furono 282'000.

Sono state 23'800 le persone riunitesi in Francia attorno alle 14:00 pomeriggio nell'insieme della Francia, contro le 33'500 di una settimana prima, scrive il ministero dell'Interno. I manifestanti non forniscono dati sulla partecipazione. A Parigi il numero di manifestanti scesi in piazza si è dimezzato rispetto a sabato scorso passando da 4'000 a 2'000.

Meno di 25'000 manifestanti in tutta la Francia, 2'000 dei quali a Parigi e barricate alzate alle frontiere. L'intensità del movimento di protesta dei "Gilets jaunes" è diminuita in questo sesto sabato di mobilitazione, durante il quale è morta una persona.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Gilet gialli, la mobilitazione perde d'intensità 22 dicembre 2018 - 20:57 Meno di 25'000 manifestanti in tutta la Francia, 2'000 dei quali a Parigi e barricate alzate alle frontiere. L'intensità del movimento di protesta dei "Gilets jaunes" è diminuita in questo sesto sabato di mobilitazione, durante il quale è morta una persona. Sono state 23'800 le persone riunitesi in Francia attorno alle 14:00 pomeriggio nell'insieme della Francia, contro le 33'500 di una settimana prima, scrive il ministero dell'Interno. I manifestanti non forniscono dati sulla partecipazione. A Parigi il numero di manifestanti scesi in piazza si è dimezzato rispetto a sabato scorso passando da 4'000 a 2'000. Nella capitale sono state 109 le persone fermate dalle forze dell'ordine, sette delle quali sono in detenzione. Durante la giornata si sono registrati diversi scontri con tra manifestanti e polizia, che ha fatto uso di gas lacrimogeni. La mobilitazione cominciata poco più di un mese fa, dunque, sta perdendo intensità. Durante la prima manifestazione, il 17 novembre, a scendere in piazza in Francia furono 282'000. Voto in parlamento I Gilet gialli più determinati hanno comunque lanciato un appello alla mobilitazione nonostante nella notte tra venerdì e sabato il Parlamento abbia approvato delle misure urgenti per 10 miliardi di euro destinate ad accrescere il potere d'acquisto e alleggerire la pressione fiscale, rivendicazioni faro dei manifestanti. Proteste al confine Diverse azioni di protesta hanno avuto luogo in diverse regioni, in particolare vicino alle frontiere. Centinaia di gilet gialli hanno bloccato il casello autostradale di Boulu, l'ultimo prima del confine con la Spagna e sono stati cacciati a colpi di lacrimogeni dopo aver rallentato il traffico per diverse ore. Poco lontano, a Perpignan, un automobilista è morto nella notte dopo essere finito contro un camion bloccato dai manifestanti. Altri blocchi sono stati segnalati alla frontiera con il Belgio mentre 200 persone hanno fermato il traffico presso il confine italiano vicino a Ventimiglia. A Strasburgo un centinaio di persone ha chiuso la via d'accesso al ponte che collega la Francia alla Germania.