Brexit, è corsa al doppio passaporto 02 febbraio 2019 - 17:35 Mentre il Regno Unito si appresta a lasciare l'Unione Europea, si è innescata una corsa al passaporto irlandese da parte di cittadini britannici, preoccupati all'idea che in futuro possano avere problemi a lavorare o viaggiare nel Vecchio Continente. Nell'ultimo triennio, le domande presentate a Dublino per ottenere la doppia cittadinanza sono più che raddoppiate. Il più giovane naturalizzato dell'ultimo anno era ancora in culla (due settimane), il più anziano ha da poco spento 99 candeline. In tutto, le persone che nel 2018 hanno ottenuto un passaporto irlandese sono 822'000. Ad avere diritto a questo prezioso strumento per scongiurare gli effetti della Brexit sono circa 6 milioni di britannici: basta essere nati in Irlanda del Nord oppure avere un genitore o nonno irlandese. Dublino è dunque la meta prediletta dei sudditi di sua Maestà in cerca di un doppio passaporto, ma anche altre capitali europee -a seconda delle origini del candidato- hanno registrato un aumento delle richieste.