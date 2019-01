"A fine dicembre 2018 nel Registro nazionale di donazione di organi si erano già iscritte oltre 44'000 persone", dichiara Immer. "Il Registro ha incontrato grande favore soprattutto nella Svizzera romanda, dove nella maggior parte dei cantoni si è iscritto oltre l'1% della popolazione." A dicembre 2018 è stato possibile per la prima volta considerare quale donatrice di organi una persona deceduta in base alla sua iscrizione nel Registro.

La mancata espressione di volontà e la mancata conoscenza della volontà della persona deceduta riguardo alla questione della donazione di organi continuano ad essere le principali ragioni per cui non vengono eseguite più donazioni.

Con queste cifre, la Confederazione non è riuscita a realizzare l'obiettivo previsto di quota 20 per milione di abitanti soltanto con donatori dopo morte cerebrale primaria.

Nel 2018 in Svizzera sono stati trapiantati organi provenienti da 158 persone decedute, il tasso più elevato mai registrato finora. A beneficiarne sono stati 440 pazienti. L'obiettivo di arrivare a 20 donazioni per milione di abitanti non è stato però raggiunto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzera, continuano ad aumentare le donazioni di organi 17 gennaio 2019 - 22:09 Nel 2018 in Svizzera sono stati trapiantati organi provenienti da 158 persone decedute, il tasso più elevato mai registrato finora. A beneficiarne sono stati 440 pazienti. L'obiettivo di arrivare a 20 donazioni per milione di abitanti non è stato però raggiunto. Dopo un calo temporaneo nel 2016, la tendenza positiva osservata nel 2015 e nel 2017 prosegue, si legge in un comunicato pubblicato giovedì dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Il numero di donazioni per milione di abitanti è salito da 13,7 nel 2013 a 17,2 nel 2017 e a 18,6 nel 2018, di cui una parte (14,9) è avvenuta dopo morte cerebrale primaria e l'altra (3,7) dopo arresto cardiocircolatorio. Con queste cifre, la Confederazione non è riuscita a realizzare l'obiettivo previsto di quota 20 per milione di abitanti soltanto con donatori dopo morte cerebrale primaria. Rispetto all'anno precedente, il numero di persone in lista d'attesa è leggermente calato: alla fine del 2018, 1'412 pazienti aspettavano un organo, mentre alla fine del 2017 il loro numero era ancora di 1'478. Perché non si eseguono più donazioni? La mancata espressione di volontà e la mancata conoscenza della volontà della persona deceduta riguardo alla questione della donazione di organi continuano ad essere le principali ragioni per cui non vengono eseguite più donazioni. "Nonostante il miglioramento dei processi nel settore della donazione di organi, il 50% dei familiari non conosce la volontà della persona deceduta", sottolinea Franz Immer, direttore della fondazione Swisstransplant. "Ciò fa sì che oltre il 60% dei colloqui con i familiari termini con il rifiuto di una donazione di organi." Il Registro nazionale di donazione di organi Per semplificare la documentazione relativa alla decisione riguardante la donazione di organi, nell'ottobre 2018 Swisstransplant ha lanciato il Registro nazionale di donazione di organi, un'alternativa elettronica alla tessera di donatore. "A fine dicembre 2018 nel Registro nazionale di donazione di organi si erano già iscritte oltre 44'000 persone", dichiara Immer. "Il Registro ha incontrato grande favore soprattutto nella Svizzera romanda, dove nella maggior parte dei cantoni si è iscritto oltre l'1% della popolazione." A dicembre 2018 è stato possibile per la prima volta considerare quale donatrice di organi una persona deceduta in base alla sua iscrizione nel Registro.