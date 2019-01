Benché la religiosità sia in declino in Svizzera, più della metà degli interpellati afferma che la religione ha un ruolo importante nel momento di malessere emozionale o nella malattia.

I musulmani rimangono comunque coloro che partecipano meno assiduamente ai riti della loro fede. La proporzione di persone che non hanno pregato nei 12 mesi precedenti al sondaggio è più elevata tra i musulmani (40%) che tra i protestanti e i cattolici. Rispettivamente un terzo e un quarto di loro non si sono rivolti a Dio nell'ultimo anno.

Le persone senza appartenenza religiosa sono quasi triplicate dal 2000 in Svizzera. Rappresentavano il 26% della popolazione di un'età maggiore di 15 anni nel 2017, secondo le cifre dell'ufficio federale di statistica (Ust) Link esterno che precisa come le persone con un passato migratorio si dicono più spesso religiose rispetto a coloro di origine esclusivamente svizzera.

