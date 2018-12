Ma nella città alsaziana, dove ieri sera gli agenti hanno ucciso il terrorista 29enne dopo due giorni di fuga, è tornata la paura. Il governo ha decretato in serata l’applicazione del piano Vigipirate al livello “Sicurezza rafforzata-rischio attentati” su tutto il territorio francese. In particolare gli assembramenti di persone, soprattutto riguardo ai mercatini di Natale, vengono sottoposti a controlli intensificati da parte delle forze dell’ordine.

Il giornalista trentino, che era tenuto in coma farmacologico, era stato raggiunto da un proiettile alla base del cranio e per i medici non era operabile. Sale così a quattro il bilancio dei morti nell'attentato di martedì perpetrato da Cherif Chekatt, cui vanno aggiunti 11 feriti, uno dei quali però versa in condizioni disperate.

terrorismo in francia Strasburgo, il giornalista Megalizzi non ce l’ha fatta Di tvsvizzera/afp/ats/spal con RSI (Tg del 14.12.2018)

