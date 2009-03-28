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أوغي في السباق

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(Keystone)

الرئيس السابق يعود إلى هوايته القديمة

يوم السبت 28 مارس، شارك أدولف أوغي في "سباق الأساطير" في فانغن بكانتون برن. قد يكون مناسبا التذكير بأن الرجل كان في السابق وزيرا في الحكومة الفدرالية وشغل منصب مستشار خاص للأمم المتحدة ومديرا للفدرالية السويسرية لرياضة التزلج. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

(Keystone)

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