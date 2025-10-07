غزة: عودة مجموعة من السويسريين المشاركين في أسطول الصمود إلى بلادهم

استقبال حاشد في بهو مطار جنيف للناشطين المشاركين في أسطول "الصمود العالمي" العائدين إلى بلادهم. Keystone-SDA

وصل ثمانية سويسريين.ات مشاركين.ات في أسطول الصمود العالمي الذي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة إلى جنيف يوم الأحد. ويقولون إنهم عوملوا بطريقة "غير إنسانية" في إسرائيل، ويؤكّدون أنهم "قلقون للغاية" بشأن مصير الناشطين الذين لا تزال تحتجزهم إسرائيل .

3دقائق

وفي حديث إلى وكالة الأنباء السويسرية “كيستون آي تي أس” (Keystone-ATS)، قال أحد الناشطين السويسريين بعد ظهر يوم الأحد في قاعة الوصول بمطار جنيف، حيث حضر نحو 200 شخص لاستقبالهم: “نحن مصدومون مما رأيناه وعشناه”.

وقال هذا الناشط، متحدثًا بالنيابة عن رفاقه، إن الأسطول تعرّض “لهجوم عسكري حقيقي” من قبل البحرية الإسرائيلية. ثم أشار إلى ظروف الاحتجاز “غير الإنسانية”، مشددًا على أنهم.ن تعرّضوا.ن “للتعذيب وسوء المعاملة”.

ولم يكن راغبًا في كشف المزيد، خوفا على زملائهم.نّ الناشطين الآخرين الذين مازالوا يقبعون في سجون إسرائيل. وأشار إلى أنهم “سيصدرون بيانًا شاملًا عند عودة بقية الناشطين.ات”، مذكرًا بأن أكثر من 300 من أفراد الأسطول، بما في ذلك 10 سويسريين.ات، ما زالوا محتجزين. وأضاف: «نحن قلقون للغاية بشأن مصيرهم.نّ».

انتقاد تقاعس الحكومة السويسرية

كما انتقد الناشط “التقاعس التام” من جانب وزارة الخارجية الفيدرالية (DFAE) التي، وفقا له، لم تفعل أي شيء تقريبًا لمساعدتهم.نّ، سوى منحهم 40 يورو، على أن يدفعوا لاحقا 60 يورو، في شكل ضريبة. وعلى العكس من ذلك، رحّب بدعم تركيا، التي سمحت بإعادتهم إلى أوطانهم عبر إسطنبول، ودفعت تذاكر سفرهم.نّ ورحّبت بهم في إسطنبول.

وكان ما مجموعه 19 مواطنًا ومواطنة سويسرية من بين أكثر من 400 ناشطًا على متن 41 سفينة في الأسطول الذي هاجمته إسرائيل يومي الخميس والجمعة قبالة غزة.

وإلى جانب المواطنين السويسريين الثمانية الذين عادوا يوم الأحد عبر جنيف، هبط مواطن سويسري آخر يوم السبت في زيوريخ. ووفقا لآخر الأنباء فإن المواطنين السويسريين العشرة الآخرين ما زالوا في سجن كتزيوت في صحراء النقب.

ووفقا لآني سيراتي، المتحدثة باسم جمعية موجات الحرية (WOFA) والتي كانت موجودة يوم الأحد في مطار جنيف، فإن الوضع الصحي لهؤلاء السويسريين العشرة “مقبول نسبيًا”. بيد أنها أعربت عن قلقها إزاء ظروف احتجازهم، وخاصة في ما يتصل بالنظافة الصحية، والحصول على الغذاء ومياه الشرب.