روجيه فيديرر يُـصبح أباً لبنتين

أعلن روجي فيديرر، نجم التنس العالمي وزوجته ميركا عن ولادة توأم من البنات. وفي بيان نُـشر على موقعه الشخصي، قال فيديرر "إن البنتين اللتين وُلِـدتا ليل الخميس 23 يوليو 2009، سُـميّـتا Charlene Riva وMyla Rose".
وقال فيديرر "هذا هو أجمل يوم في حياتنا"، مضيفا بأن "ميركا (الأم) وميلا وشارلين، جميعا بصحة طيبة وفي حالة جيدة".
المولودتان هما أول أطفال للزوجين، اللذين اقترنا في أبريل الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تابعت ميركا فيديرر النهائي المثير للأعصاب في بطولة ويمبلودون، التي هزم فيها فيديرر الأمريكي أندي روديك، ليحصُـل على لقبه الخامس عشر في البطولة الكبرى، محطِّـما بذلك الرقم القياسي السابق الذي حققه بيت سامبراس.
وكان فيديرر، الذي يبلغ 27 عاما من العمر، قد التقى بالمرأة التي أصبحت زوجته، المولودة في سلوفاكيا، في عام 2000 عندما كانا يشاركان في دورة الألعاب الأولمبية في سيدني ضمن المنتخب السويسري.
وكانت ميركا، التي تبلغ 31 عاما من العمر، هاجرت رفقة عائلتها إلى سويسرا عندما كانت طفلة، وبعد أن شاركت لفترة في منافسات الفدرالية العالمية للتنس، توقّـفت بشكل مبكِّـر عن ممارسة اللعبة، إثر تعرّضها لإصابة، وأصبحت لاحقا تعمَـل ضِـمن الطاقم الذي يُـشرف على تسيير شؤون فيديرر.
Swissinfo.ch مع الوكالات