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حقائق وأرقام 2024

المخطط التنظيمي 2024 SWI swissinfo.ch
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عدد الزيارات السنوية بالملايين 2024 - SWI swissinfo.ch
خلال فترة جائحة كوفيد-19، تمتع موقع SWI swissinfo.ch بشعبية دولية أعلى من المتوسط كمصدر معلومات موثوق به وموثوق به ومتعدد اللغات. ومنذ عام 2023، استقرت هذه الزيادة في عدد المستخدمين عند مستوى أعلى من أرقام ما قبل الجائحة.
الشؤون المالية 2024 SWI swissinfo.ch
وسائل التواصل الاجتماعي 2024 SWI swissinfo.ch
تنشر SWI swissinfo.ch محتواها عبر الويب وتطبيق SWIplus ووسائل التواصل الاجتماعي. ويصل هذا أيضًا إلى الأشخاص الذين لا يكون وصولهم إلى المعلومات مضمونًا أو ممكنًا فقط إلى حد محدود بسبب الرقابة أو القيود التقنية.

شؤون الموظفين 2024 - SWI swissinfo.ch
السويسريون الذين يعيشون في الخارج

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية