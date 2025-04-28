حقائق وأرقام 2024
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DeutschdeZahlen und Fakten 2024 الأصليطالع المزيدZahlen und Fakten 2024
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ItalianoitFatti e cifre 2024طالع المزيدFatti e cifre 2024
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EspañolesHechos y cifras de 2024طالع المزيدHechos y cifras de 2024
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日本語ja2024年の実績طالع المزيد2024年の実績
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中文zh2024年事实和数据طالع المزيد2024年事实和数据
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