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حقائق وأرقام 2023

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SWI organigram 2023
SWI swissinfo.ch
SWI visits 2023
SWI swissinfo.ch
SWI swissinfo.ch 2023 finances
SWI swissinfo.ch
SWI social 2023
SWI swissinfo.ch
SWI personal 2023
SWI swissinfo.ch
Swiss Abroad 2023
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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية