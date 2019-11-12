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مخاوف حول السلامة الطرقية السائقون الأكبر سناً يتسببون في عدد متزايد من الحوادث في سويسرا

Old Swiss man at the wheel

تعتزّ سويسرا بكونها البلد الذي يوجد فيه  أعلى متوسط عمر متوقع في العالم (81 عاما للرجال و 85 عاما للنساء).

(Keystone)

يرتكب المسنون السويسريون عددا متزايدا من المخالفات المرورية، وفقًا للصحف الصادرة نهاية الأسبوع الماضي.

في عام 2018، صدرت 1802 إدانة ضد أشخاص تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، أي ضعف عدد الحالات في عام 2008، وفقًا للمجلس السويسري للوقاية من الحوادثرابط خارجي، الذي اعتمد عليه تقريران نشرا بصحيفتي "لوماتان ديمانش" و"سونتاغش تسايتونغ".

كذلك ارتفع عدد الحالات التي تم فيها سحب تراخيص السياقة من هذه الفئة العمرية، حيث تم إلغاء تراخيص 7.446 شخصا من كبار السن في عام 2018، أي ضعف العدد مقارنة بالعقد السابق.

  + إرابط خارجيذا أردت أن تعيش طويلا جرّب سويسرا أو إسبانيا

وأفاد المكتب الفدرالي للطرقات أن 315 حادثًا انجرت عنها إصابات خطيرة أو وفيات حصلت في عام 2018، شملت سائقين تجاوزت أعمارهم 70 عامًا .

ومقارنة مع ذلك، تسبب السائقون الشباب المنتمون للفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا في 238 حادثًا من هذا النوع في الفترة الزمنية نفسها.

ورغم ذلك، لا تزال نسبة السائقين الشباب الذين يتسببون في حوادث خطيرة أعلى من السائقين الأكبر سناً (3.6 مقابل 2.7 لكل 10،000 نسمة).

في سويسرا ، يجب على السائقين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا الخضوع لفحص طبي لتحديد مدى أهليتهم للامساك بالمقود والقيادة.

وتختلف الممارسات في أوروبا من بلد إلى آخر عندما يتعلق الأمر بتراخيص الاسياقة للكبار في السن. وهنا تجدون المزيد من التفاصيل.

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Keystone-SDA/ds

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